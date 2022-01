Wannaticket: per un welfare fatto di “esperienze”

wannaticket come opportunità di welfare aziendale per permettere ai lavoratori di sfruttare al meglio il loro tempo libero, scegliendo tra le migliori esperienze, attrazioni, musei ed eventi in tutto il mondo

Negli ultimi anni gli strumenti di welfare stanno attirando l’attenzione delle aziende in modo sempre crescente. Infatti, sono sempre di più le imprese – sia di grandi che di piccole dimensioni – che hanno iniziato a offrire agevolazioni e opportunità di vario tipo ai propri dipendenti. Lo scopo, per tutti, è da una parte incentivare i lavoratori a mantenere alta la produttività e la motivazione, dall’altra premiarli per il loro lavoro. wannaticket, in questo quadro, si rivela uno degli strumenti più adatti per raggiungere entrambi gli obiettivi sopra citati.

Cos’è wannaticket – wannaticket è una piattaforma innovativa che mette a disposizione degli utenti un ampio ventaglio di biglietti per tour e attrazioni dei principali provider di tutto il mondo. Il suo sistema di filtraggio, intuitivo e accurato, rende il processo di prenotazione più semplice possibile per offrire a ciascun viaggiatore l’opportunità di trovare il biglietto più adatto alle sue esigenze e al miglior prezzo.

Perché wannaticket può essere un valido strumento di welfare aziendale – La piattaforma si presta a essere uno strumento di welfare integrato e la sua capacità di offrire molteplici esperienze sia di prossimità sul territorio che ovunque nel mondo la rende ottimale per contribuire al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie. Inoltre, non di secondaria importanza è l’aspetto del risparmio che l’utente finale riesce a ottenere sul suo ticket, grazie alla capacità della piattaforma stessa di comparare i prezzi di tutti i provider, consentendo di individuare in pochi click il biglietto più conveniente.

Il paniere di esperienze messo a disposizione da wannaticket si adatta a singoli, coppie o famiglie e risponde a tutte le esigenze. L’offerta che wannaticket mette a disposizione rientra inoltre in una delle categorie di welfare più apprezzate dai lavoratori che, come evidenzia un’indagine condotta da Harris Interactive per Sodexo, risulta essere i “buoni per shopping, viaggi ed esperienze” indicati dall’84% delle persone intervistate. Tali strumenti di welfare vengono preferiti a benefit di tipo sanitario (82%), servizi di food delivery (74%) e di accesso a consulenze mediche da remoto (72%).

“wannaticket consente di offrire una serie di benefici concreti, da una parte mettendo a disposizione dei dipendenti una piattaforma intuitiva, accessibile e ricca di contenuti che si traduce in una migliore gestione del tempo libero, perché offre una scelta più facile, più veloce e spesso più economica; dall’altra permettendo alle imprese di offrire uno strumento di welfare che migliori la soddisfazione e il benessere generale dei lavoratori, anche fuori dall’orario di lavoro.”, racconta Andrea Proietti, CIO e co-founder di Manet Mobile Solutions.

L'articolo Wannaticket: per un welfare fatto di “esperienze” proviene da WeWelfare.