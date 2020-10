Healthy Virtuoso e AIDP: è welfare challenge!

Healthy Virtuoso e AIDP accendono i riflettori sul work-life balance, sopratutto in smart working, attraverso strategie di gamification



La sfida lanciata sull’app Healthy Virtuoso da parte di AIDP Lombardia (ASSOCIAZIONE ITALIANA per la DIREZIONE del PERSONALE) è un’iniziativa che attraverso un meccanismo di gamification, incentivi e riconoscimenti ha visto sfidarsi oltre 100 HR Manager tra le più importanti aziende Italiane. Durante la challenge lanciata il 3 agosto 2020 e conclusa l’11 settembre 2020, tutti i partecipanti (Direttori del Personale e professionisti del settore delle Risorse Umane) hanno avuto la possibilità di misurare la propria attività fisica ed il proprio stile di vita, avendo come primario riferimento se stessi. La sfida consisteva in una challenge in cui le persone potevano accumulare crediti camminando, correndo, dormendo, facendo meditazione o sfidando gli altri utenti a chi svolge più passi o attività fisica in un arco temporale.

I risultati sono stati sorprendenti: durante i 38 giorni della Challenge AIDP sono stati effettuati 30.242.296 passi, pari a 2.117.480 chilometri. In alcuni giorni la media di passi giornaliera registrata dei partecipanti AIDP è stata di oltre 11 mila passi per persona, doppiando le performance medie standard degli Italiani (5296 passi al giorno). La corsa è stata infine l’attività fisica preferita, con una media di 220 minuti per utente, seguita da bici con 146 minuti, e infine da “hiking”, tennis e nuoto.

La Challenge Virtuoso, vinta da Andrea Minogini Head of People & Process Care in Intesa Sanpaolo, diventa così una soluzione innovativa che utilizza gamification, premialità e psicologia comportamentale etc per aiutare le aziende a tenere motivati e sani e propri dipendenti anche a distanza. I partecipanti hanno avuto così modo di confrontarsi con gli avversari su uno stile di vita sano e virtuoso: un’occasione giocosa per prendersi cura di se stessi divertendosi ed infine rafforzare la cultura del benessere all’interno delle proprie organizzazioni.

“Siamo davvero felici che i membri di AIDP si siano messi in gioco per testare l’enorme impatto che iniziative come quelle di Healthy Virtuoso possano avere su community di dipendenti e persone – racconta Lorenzo Asuni, Marketing manager di Healthy Virtuoso. È sorprendente come, nonostante il periodo estivo e il post ferie, la community di AIDP abbia avuto prestazioni del 20% migliori rispetto agli utenti di Virtuoso e quasi il 40% rispetto alle medie della popolazione Italiana”

La challenge ha infine uno scopo benefico: le associazioni hanno infatti deciso di incentivare la partecipazione devolvendo integralmente in beneficenza la sponsorizzazione di 25 € a persona sino ad un numero massimo di partecipanti di 100 ad AMREF ITALIA, la più grande organizzazione sanitaria no profit presente in Africa che offre servizio e supporto alle popolazioni africane.

