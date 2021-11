Fondo Cometa promuove il progetto Passwork per rendere accessibili i temi della previdenza complementare alle ragazze e ragazzi

Fondo Cometa – il principale fondo pensione in Italia, da sempre vicino ai temi della cultura, del lavoro e del futuro – ha sviluppato Passwork un progetto finalizzato a far cultura sui temi del lavoro e della previdenza complementare presso le nuove generazioni, le quali da sempre hanno riscontrato una bassa conoscenza della materia pensionistica e ridotti livelli di adesione alle forme integrative.

Un’iniziativa digitale e multimediale che vuole rivolgersi ai giovani, spiegando materie complesse e importanti in modo chiaro e diretto, e secondo i loro linguaggi, per dar loro gli strumenti con cui costruire in modo consapevole e informato il proprio domani.

Passwork è stato presentato durante un evento virtuale, patrocinato dal Mese dell’educazione finanziaria, che ha messo a confronto voci e punti di vista differenti e offerto numerosi stimoli e riflessioni. Un appuntamento che ha anche avuto un importante successo di pubblico connesso e che riproponiamo qui di seguito!

Il Fondo ora mira a impostare le modalità per veicolarlo attraverso community, social e canali digitali che parlano e interagiscono con le ragazze e i ragazzi di oggi.

L'articolo Fondo Cometa: la previdenza spiegata alle nuove generazioni proviene da WeWelfare.