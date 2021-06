Farina (ANIA): unità e responsabilità per la ripartenza

Mercoledì 23 Giugno 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 11:00

Assemblea ANIA: Maria Bianca Farina riconfermata presidente per i prossimi tre anni

L’Assemblea di ANIA, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, ha confermato la dottoressa Maria Bianca Farina Presidente dell’Associazione per il prossimo triennio.

Maria Bianca Farina, nel ringraziare gli associati per la fiducia e la vicinanza che ancora una volta le hanno espresso, ha affermato di “essere onorata del rinnovato incarico a guida dell’ANIA, tanto più in un periodo speciale e per un percorso cruciale come quello che abbiamo appena intrapreso per contribuire alla ripartenza del nostro Paese”.

“Opereremo insieme ai nostri associati e, come sempre, a fianco del Governo, delle Istituzioni, delle altre forze produttive e sociali, dei cittadini e delle famiglie con lo spirito di unità e responsabilità che questa delicata fase richiede”.

Farina è al suo terzo mandato in ANIA ed è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente. Ha percorso la sua carriera professionale nel settore assicurativo e finanziario ricoprendo ruoli apicali in compagnie leader di mercato.

Tra i suoi attuali principali incarichi annovera quello di Presidente di Poste Italiane, di membro del Consiglio Direttivo dell’Aif, Autorità d’informazione finanziaria e vigilanza della Santa Sede, nonché quello di membro del Consiglio di amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

