Il 24 giugno la presentazione della relazione annuale 2019 della Covip su Fondi pensione e Casse professionali di previdenza

La relazione annuale sull’attività svolta dalla COVIP nel 2019 e le considerazioni del Presidente, Mario Padula, saranno rese pubbliche il prossimo 24 giugno 2020. In considerazione delle vigenti misure di distanziamento per il contenimento del contagio da Covid19, quest’anno non si terrà la consueta lettura delle Considerazioni del Presidente in presenza degli ospiti presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati.

Un breve video-messaggio del Presidente sarà pubblicato sul sito web dell’Autorità dalle ore 10,00 del 24 giugno stesso, in sostituzione dell’evento pubblico. Contemporaneamente, saranno pubblicate sul sito web la Relazione Annuale e il testo integrale delle Considerazioni del Presidente.

L'articolo COVIP Save the date: Presentazione relazione annuale 2019 proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA