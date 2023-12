Assoprevidenza: nuovi obblighi per le casse sanitarie

Entro un termine ora da stabilire (essedo stato reso inefficace da un’Ordinanza del TAR del Lazio quello di lunedì 11 dicembre) solamente le casse di assistenza sanitaria integrativa munite di personalità giuridica (associazioni e fondazioni) e non i fondi di previdenza complementare sono tenute ad effettuare la comunicazione al Registro dei titolari effettivi.

Per titolare effettivo – si legge in una Circolare di Assoprevidenza dedicata ai soggetti tenuti alla comunicazione – si intende “la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Riguardo agli enti non profit, in particolare forme pensionistiche o assistenziali, la qualifica di titolare effettivo è da ritenere sia rivestita dal Presidente”.

L’obbligo di effettuare la comunicazione al registro dei titolari effettivi per le casse di assistenza sanitaria integrativa munite di personalità giuridica non vale invece per le forme di previdenza complementare, che non sono iscritte nel registro delle persone giuridiche ma nel Registro COVIP dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.

La normativa.

– L’art. 21, comma 1, del Decreto 231, dispone che “Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile.”;

– l’art. 1, comma 1, lett. h) del DM 55, individua quali persone giuridiche private: “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”;

Non sono toccate da questa disciplina – chiarisce la Circolare di Assoprevidenza – le entità prive di autonomia soggettiva, come i fondi complementari a bilancio e i fondi aperti, e nemmeno le associazioni non riconosciute sia di carattere previdenziale sia assistenziale.

