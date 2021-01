Attenzione e innovazione ING Italia. Una conferma da Top Employer

ING Italia, per l’ottavo anno consecutivo è ancora “Top Employer”. Sono 112 le aziende che hanno conquistato la certificazione per il 2021: le migliori aziende in cui si lavora in Italia per l’attenzione in ambito «HR». ING è stata premiata per una “gestione delle risorse umane sempre attenta e innovativa” e un importante “supporto ai suoi dipendenti durante la fase pandemica”

ING Italia, dopo aver lanciato a settembre scorso un nuovo modello di smart working a super-flessibilità: massima libertà di scegliere come alternare il lavoro da sede e da casa per aiutare le persone a trovare un migliore equilibrio in tutti gli ambiti della propria vita. Già durante la fase iniziale dell’emergenza Covid-19, ING aveva esteso lo smart working al 90% dei dipendenti. Un’esperienza valutata molto positivamente dai colleghi: da un sondaggio interno è infatti emerso che il 90% si sentiva “più produttivo lavorando da casa”! Da qui la decisione di introdurre, in accordo con le parti sociali, un modello inedito in Italia, che oltre alla libertà di scelta su dove lavorare, prevede:

Il diritto alla disconnessione in determinate fasce orarie

Un contributo economico mensile welfare e un rimborso per lo “shopping da smart worker professionista” per chi decide di lavorare da casa

Momenti chiave di socialità, sia virtuali che di persona

Formazione per preparare al meglio tutto lo staff

Alle numerose iniziative già in essere, se ne sono aggiunte altre decisamente importanti nel 2020:

una copertura sanitaria aggiuntiva in caso di contagio da coronavirus

il raddoppio del premio previsto dal decreto “Cura Italia” per chi ha dovuto recarsi in ufficio nella prima fase del Covid-19

servizi di supporto psicologico individuali e di squadra

uno sportello di contatto per i colleghi che si trovino in difficoltà finanziaria

consigli ai genitori che devono conciliare gli impegni familiari e quelli lavorativi

survey bisettimanali per sondare lo stato d’animo dei colleghi

Silvia Cassano, Head of HR di ING Italia, dichiara: “In ING crediamo che solo chi ha una vita felice in tutti i suoi ambiti – fisico, familiare, lavorativo e sociale – dà un contributo professionale efficace e costruisce a sua volta un ambiente di lavoro positivo. A maggior ragione in questa fase particolare, in cui abbiamo moltiplicato gli sforzi di caring verso i colleghi, perché potessero adattarsi al meglio a un contesto senza precedenti. La loro soddisfazione e un engagement che riscontriamo essere sempre più alto, ci danno la spinta per continuare a sostenerli: vogliamo che siano sereni e che abbiano tutti gli strumenti per lavorare al meglio anche nel 2021, un anno ricco di sfide. Per questo, il benessere aziendale continuerà a essere al centro della nostra strategia e delle nostre azioni”.

L'articolo Attenzione e innovazione ING Italia. Una conferma da Top Employer proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA