Rihanna (di nuovo incinta) incanta i fan al Superbowl: la tuta rossa è aperta sul pancione

La performance di Rihanna avvenuta nell'intervallo del match valido per la 57esima edizione del Superbowl tra Kanasas City e Philadelphia è stata - ancora una volta - impressionante, ma non tanto per l'esibizione in sé.

La cantante originaria delle Barbados è scesa in campo con una tuta fiammeggiante "total red" di fronte ai 65mila spettatori dello stadio di Glendale, in Arizona, e un dettaglio ha subito catturato l'attenzione degli spettatori.

La cerniera aperta fino alla vita della popstar ha messo infatti in evidenza un pancione voluminoso, che poteva significare soltanto una cosa: "Riri" è di nuovo incinta, a soli 9 mesi dopo la nascita del primogenito. La notizia della sua seconda gravidanza è stata poi confermata alla stampa dallo staff della cantante.

Circondata da una schiera di ballerini vestiti di bianco, la cantante si è esibita su una piattaforma sospesa in aria, sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui "Bitch better have my money back", "Diamonds”, "Work" e "Wild thougts”.

Rihanna di nuovo incinta: ecco chi è il padre

A nove mesi di distanza dalla nascita del suo primo figlio, Rihanna è dunque di nuovo in dolce attesa. E il partner è sempre lo stesso: si tratta del rapper neworkese Rakim Athelaston, 34 anni, noto al pubblico con il nome d'arte A$AP Rocky.

I due sono legati sentimentalmente dal 2020: in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante ha raccontato che la convivenza durante la pandemia ha contribuito a rinsaldare il loro rapporto.

Il primo figlio della coppia è nato lo scorso 13 maggio 2022. Non si conosce ancora il suo nome esatto.

