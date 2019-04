Monica Bellucci e Deva Cassel, la somiglianza madre-figlia incanta Ravello

Ultimo aggiornamento: 15:36

Ravello splende di luce propria ma, in questi giorni, il riflesso magnifico della costiera amalfitana abbaglia ancora di più grazie ae sua figlia Deva Cassel. Madre e figlia (somiglianza incredibile) hanno passeggiato lungo le strade della cittadina in provincia di Salerno, durante lo shooting per. Deva è stata infatti scelta nella campagna di lancio del nuovo profumo firmato dagli stilisti italiani e, come location, i registi del video hanno scelto anche questi luoghi incantati. Sorrisi e fotografie, tra una pausa e l'altra, dal centro a Villa Rufolo. Mamma Monica, elegante in abito bianco, ha accompagnato Deva in questa avventura lavorativa che lascerà sicuramente a bocca aperta il pubblico.