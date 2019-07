Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone sul letto, ma i fan notano due particolari: «Combo letale»

Chiara Ferragni e la foto con il piccolo Leone sul letto. I fan notano due particolari: «Combo letale». L'influencer più famosa del mondo è sbarcata in Giappone per lavoro, ma stavolta ad accompagnarla anche il marito Fedez e il loro figlioletto. A fine giornata, Chiara si rilassa con il piccolo Leone e posta uno scatto in cui il bimbo la imita in una simpatica linguaccia. L'attenzione dei follower però viene attratta da due dettagli.

Chiara Ferragni, vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. Ma i fan attaccano i suoi piedi

Chiara Ferragni, Fedez sale sul gradino per sembrare più alto: i fan svelano subito il trucco



«Che lingua lunga Chiara», commenta una fan. E ancora: «Che lingua, allora non hai solo i piedi lunghi...». «Oh mio dio, la lingua devo dire un po' grossina». Insomma, i follower ancora una volta sono attratti dalla lingua dell'influencer. Ma non solo. Ovviamente si parla anche dei "famosi" piedi Ferragni. «Lingua e piedi, combo letale», commenta un utente. Tra i commenti ironici, c'è anche chi ha parole tenere per Leone: «È un orsetto di peluche».

Insomma, Chiara Ferragni si dimostra ancora una volta autoironica, mettendo in mostra le parti del suo corpo più commentate dai follower. Lo scatto in poche ore supera i 500mila like. I Ferragnez colpiscono ancora.

Ultimo aggiornamento: 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA