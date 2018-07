Mille euro di risarcimento a testa per un ritardo superiore a tre ore del loro volo. È quanto si sono visti riconoscere due viaggiatori di Torrice da parte di una nota compagnia low cost, costretta a pagare dopo il ricorso presentato dai due torriciani assistiti da Codici e dagli Avvocati Giammarco Florenzani e Roberto Tofani. La legge impone alle compagnie aeree di risarcire i passeggeri se i voli vanno oltre le tre ore di ritardo, essendo chiaro il danno arrecato a chi ha acquistato il biglietto, ma non tutti sono a conoscenza di questo aspetto.

«I viaggiatori - sottolinea Florenzani - devono conoscere i loro diritti in caso di inadempienze dei vettori aerei. L’associazione Codici con i suoi uffici è a disposizione di tutti i cittadini per lavorare a loro fianco e fargli ottenere quanto spettante come indennizzo e come risarcimento in caso di inadempienze delle compagnie che a volte non riconoscono quanto devono. Nel caso dei due viaggiatori di Torrice abbiamo citato il noto vettore per risarcimento e chiuso poi con lo stesso un accordo di sui parametri stabiliti dalle normative di riferimento».

