Vico nel Lazio, il pellegrinaggio della Compagnia alla Santissima Trinità

La Compagnia di Vico nel Lazio è reduce da un pellegrinaggio di tre giorni presso il Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra (Roma). Partiti nella mattinata di Venerdì 2 Giugno e ritornati nella serata di Domenica 4 Giugno, i tantissimi fedeli di Vico nel Lazio hanno affrontato un viaggio a piedi ricco di devozione, spiritualità e profondo rispetto. I presenti, lungo tutto il tragitto, hanno intonato canti e pregato per la Santissima Trinità nonostante il maltempo, i sentieri ripidi e rocciosi.

I disagi, le fatiche e gli imprevisti non hanno fermato le volontà e l'adorazione della Compagnia Vicalotta. Con lo stendardo a rappresentarli in prima fila, sempre alto e fiero anche durante la processione per le vie di Vallepietra. «Un'immensa emozione che ormai da tantissimi anni si rinnova a tutti i pellegrini di Vico nel Lazio. Un lungo cammino che sarà spinto sempre dalla fede e dal culto per la Santissima Trinità» - dicono dalla Compagnia che come a tanti altri gruppi di pellegrini, rinnova una tradizione antica e veramente speciale.