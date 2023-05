A un anno dall'incidente, il sindaco di Vico del Lazio torna alla cascata e dona un bassorilievo alla Madonna

Ad un anno dal terribile incidente in montagna, che ha avuto Claudio Guerriero sindaco di Vico nel Lazio (piccolo borgo ciociaro di poco più di 2000 abitanti), mentre andava a fare un sopralluogo presso la Cascata di Capo Rio, nel territorio di Vico, cadde dalla cima della cascata e facendo un volo di circa 15 metri, finendo la sua corsa alla base della cascata stessa, subendo diverse lesioni fisiche gravi, le quali gli hanno causato anche delle emorragie interne, dopo circa 3 mesi in un' ospedale della capitale, il sindaco è tornato a casa, con delle problematiche fisiche che ad oggi dopo un anno ancora persistono.

Domenica 28 maggio 2023 alle 11, il sindaco per sua volontà, andrà a depositare, per grazia ricevuta, un bassorilievo raffigurante il volto della Madonna, alla base della cascata di Capo Rio, essendo sua intenzione presentare un progetto per renderla monumento naturale nazionale. Il bassorilievo raffigurante il volto della Madonna, è stato Benedetta nella giornata di domenica 21 maggio 2023, da don Luigi Battisti parroco di Vico nel Lazio.