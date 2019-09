Trovato morto in casa per una overdose di droga, indagano i carabinieri

È stato trovato a terra con accanto una siringa, morto secondo i primi accertamenti per overdose di droga. Aldo Ciccarelli, 45enne già noto alle forze dell'ordine per stupefacenti e reati contro il patrimonio, era all'interno della

propria abitazione al civico 6 di via Carlo Annunzio, a Villa Latina, in provincia di Frosinone. A chiamare i carabinieri della stazione Atina, sul posto insieme ai colleghi del Nucleo Operativo, è stato alle 14,30 di oggi, il cugino, reoccupato per non esser riuscito a sentirlo negli ultimi due giorni.