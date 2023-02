Un indagato per la morte di Thomas, ma la Procura non conferma

La Procura di Frosinone non conferma la notizia di un indagato per la morte di Thomas Bricca, il giovane assassinato ad Alatri il 30 gennaio, diffusa in mattinata da un quotidiano locale. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono anche oggi ma finora sul registro degli indagati non risultano iscrizioni.

L'unica ipotesi, che gli stessi investigatori non confermano, è che sia stato notificato un atto a una delle persone che nei giorni scorsi sono state oggetto di perquisizioni, per accertamenti irripetibili.