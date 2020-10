Terrazza del Belvedere: fino al 31 ottobre (come già prestabilito) si continuerà solo nelle serate di venerdì e sabato. Dalle 20,30 alle 24, dunque, spazi a disposizione dei giovani e dei ristoratori nel progetto voluto dall’amministrazione Ottaviani, partito con grande successo d'estate, che ha visto come protagonista la parte alta della città.

Un progetto che ha attirato centinaia di giovani (molti dai centri vicini) nel Centro Storico. All’inizio dell’estate scorsa, in coerenza con il Decreto “Rilancio” del Governo, che ha sospeso il pagamento della tassa per il suolo pubblico, la Giunta comunale cittadina ha concesso l’utilizzo di aree pubbliche della zona alta di Frosinone a diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande, instaurando anche un’isola pedonale, da piazzale Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica e via Maccari, fino a Largo Turriziani.

I giorni prestabiliti per questo evento erano quelli dal giovedì sera alla domenica sera, dalle ore 20.30 fino all’1 di notte. Ora, invece, con l’arrivo dell’autunno, la “Terrazza” continuerà ma in maniera più limitata, solo il venerdì ed il sabato, dalle ore 20, 30 alle 24. Con conseguente chiusura al traffico della zona.

«Andando incontro alla stagione autunnale, abbiamo ritenuto opportuno rimodulare le giornate e gli orari della manifestazione, visto anche il grande successo dell’iniziativa. – spiega l’assessore al Centro storico Rossella Testa - Abbiamo quindi dato quest’ulteriore possibilità agli esercenti di rimanere; anche loro, poi, valuteranno in base alle condizioni meteorologiche».

Anche l’isola pedonale nella parte alta, verrà mantenuta il venerdì ed il sabato sera: «La chiusura al traffico locale – dichiara la Testa – permette, su una zona di più larghe dimensioni, di evitare gli assembramenti e di cercare di mantenere, ancora di più, il rispetto del distanziamento sociale. Come Amministrazione, quindi, diamo la possibilità di sfruttare tutti gli spazi, fin quando si può».

Nell’altro Decreto di agosto del Governo, poi, è stata prorogata l’esenzione del pagamento dell’occupazione del suolo pubblico fino a dicembre: «Finito questo esperimento della “Terrazza”, si potrà vedere di organizzare altre cose, avendo la possibilità di questa esenzione», spiega l’assessore.

«Tutte le attività che stiamo facendo nella zona - prosegue l' assessore Rossella Testa – rientrano in un progetto che, piano piano, vuole far diventare Largo Turriziani una piazza pedonale. L’evento della “Terrazza” è anche, ma non solo, una progettazione per far diventare Largo Turriziani chiusa al traffico».

Ciò, però, è posposto alla riqualificazione dei Piloni: «Una volta che verranno fatti i lavori ai Piloni, con i due ascensori che porteranno a Largo Turriziani, da via De Gasperi, Largo Turriziani diventerà una piazza chiusa, che non darà problemi per il traffico veicolare. Quello che stiamo facendo – ribadisce la Testa – è simulare la zona come fosse già una piazza chiusa».

Novità per il mercatino di artigianato e antiquariato domenicale di Corso della Repubblica: verrà spostato in Piazza VI Dicembre, come stabilito da una delibera di Giunta, su richiesta dell’associazione “Il Corso”, organizzatrice della manifestazione. Già da domani, quindi, l’evento sarà dislocato nella piazza del Comune.

Ultimo aggiornamento: 10:50

