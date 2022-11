Termosifoni spenti perché manca il gasolio, alunni non entrano a scuola

I termosifoni sono spenti da ieri, alunni disertano le aule in segno di protesta. Riscaldamenti assenti a causa del gasolio finito. Una situazione paradossale e che sta interessando, da inizio settimana, gli alunni dello Scientifico di Frosinone, che frequantano le lezioni all’interno dell’Istituto di Ragioneria, situato in Via Piave.

Una problematica già riscontrata alcuni giorni fa, con i riscaldamenti spenti a causa questa volta di un guasto alla caldaia. Anche i genitori degli studenti sono su tutte le furie e hanno provveduto già a contattare la scuola per cercare di capire come risolvere questa grave mancanza.