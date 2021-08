Si allenta la morsa del grande caldo a Rieti, da domani temperature più gradevoli e minore umidità

Lunedì 16 Agosto 2021, 13:24

RIETI - Migliora la situazione caldo estremo in Italia. E' quanto emerge dal bollettino ondate di calore del ministero della Salute. Dalle 16 città con bollino rosso di ieri, cioè con il massimo rischio per tutta la popolazione, si scende oggi a 7 città in cui l'allerta resta elevata mentre 3 passano in area 'arancionè (in cui a rischio sono le fasce fragili come anziani, bambini e malati) e le altre diventano area 'giallà (livello 1 di pre allerta).



Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo , Perugia, Rieti e Roma rimangono nella morsa di caldo, Ancona, Bari e Venezia passano al livello 2 (zona arancione), le altre diventano tutte gialle. Solo Genova concede un po' di tregua aggiudicandosi il livello 0, cioè con bollino verde.



Migliora sensibilmente la situazione per domani. Solo Palermo rimane in fascia rossa e Bari arancione. In tutte le altre città il caldo concederà una tregua tanto che molte passano nella fascia gialla e ben 13 diventano verdì.

Infine mercoledì 18 l'Italia scende quasi tutta a temperature miti (livello 0). Rimangono gialle solo Bari, Palermo e Roma.