SICUREZZA

Boom di incidenti e di multe nel corso del 2021 e fino ai primi mesi del 2022. Sono stati 406 i sinistri registrati nel cassinate, in media uno al giorno, di cui 2 con esito mortale. Ben 285 gli incidenti con solo danni a cose, 119 con lesioni e persone ferite. La maleducazione stradale ha portato le forze dell'ordine ad elevare, in media, dieci multe al giorno: risultano infatti essere 3.066 le sanzioni amministrative al Codice della strada e 215 veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

I numeri sono emersi ieri nel corso dell'incontro tra il procuratore capo di Cassino Luciano d'Emmanuele, il vice questore della polizia stradale Stefano Macarra e il comandante della sottosezione della stradale di Cassino, l'ispettore superiore Ersilio Di Matteo. Proprio nel corso della visita del procuratore - un incontro che ricade in un più ampio programma di iniziative inter-istituzionali - sono stati illustrati i risultati conseguiti dalla polizia stradale che, solo nel periodo relativo dal 2021 al 2022, ha visto impegnate ben 2907 pattuglie adibite alla vigilanza della circolazione stradale e 179 pattuglie adibite a servizio di Polizia Giudiziaria. Oltre duemila i veicoli controllati: ritirate 90 patenti di guida e 250 carte di circolazione.

SPACCIO

Ma non solo gli incidenti sono finiti sotto i riflettori nel corso del vertice di ieri. Un altro dato interessante che è emerso dal consuntivo del 2021 è quello relativo allo spaccio e al sequestro di droga. Molteplici gli sforzi messi in atto dalla polizia che ha sequestrato 281 grammi di eroina e 13,900 chili di Cocaina.

Tornando invece ai risultati ottenuti dalla complessa ed articolata attività info-investigativa condotta dalle donne e dagli uomini coordinati dell'ispettore superiore Di Matteo e sotto la direzione del vice questore Macarra è stata posta particolare attenzione sul numero di persone arrestate: 19 in totale, mentre 78 sono state quelle denunciate a piede libero.

TRUFFE

Polizia in azione anche per arginare il fenomeno delle truffe: proprio nella giornata di mercoledì gli agenti hanno tratto in arresto una coppia di campani ritenuti responsabili del reato di truffa ai danni di un'anziana signora residente nell'entroterra abruzzese. L'operazione ha consentito di recuperare i beni sottratti alla persona offesa per un valore complessivo pari a 12 mila euro tra oggetti preziosi e denaro contante.

Il Procuratore capo di Cassino ha elogiato l'operato degli agenti complimentandosi per il quotidiano impegno profuso a tutela della collettività valorizzato attraverso i brillanti risultati conseguiti. Inoltre, ha evidenziato l'eccellente qualità della collaborazione tra le diverse Forze di polizia e ribadito la stima nei confronti degli appartenenti alla polizia, a cui si è rivolto direttamente dicendo tra l'altro che: «Il vostro non è un lavoro semplice, è fatto di sacrifici e rinunce, ma lo fate, lo facciamo, questo è l'aspetto più importante, al servizio dei cittadini, a cui cerchiamo di offrire sempre il nostro contributo al fine di garantire legalità e sicurezza pilastri imprescindibili di ogni società civile e democratica».

VIA APPIA

Intanto, a proposito di incidenti, migliorano le condizioni di Saverio Marrocco, l'uomo rimasto ferito nell'incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in via Appia, a Cassino. Il cinquantenne non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverato al nosocomio di Tor Vergata. Un'arteria maledetta, quella di via Appia: sulla stessa strada hanno perso la vita il fratello, nel 2010, e il cugino, nel 2020.

Alberto Simone

