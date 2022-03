Giovedì 24 Marzo 2022, 07:39

Entro fine anno le batterie a litio per alimentare macchine ed autobus elettrici ed altri veicoli saranno prodotte anche a Cassino. Le sfornerà la Gigafactory di Fincantieri che sta per sbarcare a Cassino nell'area industriale nell'ex sede del Cosilam accanto allo stabilimento di Fca-Stellantis. Sarà realizzata attraverso la sua società Power4Future con un investimento di 26 milioni di euro con una prima occupazione di 45 addetti fino ad arrivare a quota 200. Fincantieri ha acquistato, d'intesa con la regione Lazio, i magazzini del Cosilam mentre la palazzina degli uffici è rimasta all'ex ente consortile dove continuano a lavorare i 15 dipendenti.

CONSORZIO UNICO

Infatti Cosilam è stato assorbito con tutto il personale dal Consorzio industriale unico del Lazio di cui è presidente Francesco De Angelis. Con l'acquisto dei capannoni Fincantieri può anticipare i tempi per avviare la produzione evitando i tempi morti della burocrazia per ottenere le diverse autorizzazioni, le progettazioni e i lavori. Dalla nuova fabbrica usciranno batterie al litio per la mobilità sostenibile. Alimenteranno i motori elettrici degli autobus, di auto e di yacht, dei loro dispositivi di controllo e dei sistemi ausiliari. La produzione stimata è di 2 GigaWatt in cinque anni. Una boccata d'ossigeno importante per l'economia del cassinate, è stato detto dai sindacati, che entra nella quarta rivoluzione industriale, un primo investimento con visione innovativa,

LE REAZIONI

Per l'ex presidente di Cosilam Marco Delle Cese: «L'investimento di Fincantieri è soprattutto un segnale per gli altri investitori. È la dimostrazione che l'area industriale del Cassinate ed il suo polo dell'automotive sono attrattivi, capaci di raccogliere le sfide industriali più impegnative grazie alla sua capacità di area di ricerca ed alle sue infrastrutture come la fibra criptata e la vicinanza del casello A1». Power4Future è una joint venture di Fincantieri SI e Faist Electronics per la produzione di batterie al litio, in collaborazione con regione Lazio, Unindustria, Università di Cassino e Consorzio industriale. E ieri da Amsterdam, sede di Stellantis, il ceo Tavares ha confermato che lo stabilimento di Termoli sarà il nuovo impianto dedicato alla produzione di batterie. I partner si sono anche impegnati ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 gigawattora (GWh) entro il 2030 e ad ampliare lo sviluppo e la produzione di celle e moduli per batterie ad alte prestazioni di nuova generazione. Una dichiarazione importante secondo i sindacati perché dal 2023 tutte le nuove vetture saranno elettriche compresi i modelli di Alfa Romeo costruiti a Cassino. Sia la fabbrica di batterie di Fincantieri che la gigafactory di Termoli saranno indispensabili per le auto prodotte nel sito automobilistico cassinate.