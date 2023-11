Martedì 14 Novembre 2023, 07:29

Gli stabilimenti Stellantis e Reno De Medici rappresentano un patrimonio regionale e perciò vanno tutelati. E' l'appello unanime dettato dagli amministratori comunali, provinciali, regionali e nazionali ieri al presidente Enzo Salera della Consulta dei comuni del cassinate convocata per avviare iniziative a sostegno delle due realtà industriali che danno lavoro a centinaia di persone. Stabilimenti in crisi con motivazioni diverse. Per l'ex Fca c'è il caso della vendita degli immobili dismessi e il ritardo nella comunicazione del piano industriale per la fabbrica automobilistica di Cassino. Per la cartiera Rdm di Villa Santa Lucia il ritardo della regione Lazio nel rilascio dell'importante documento dell'autorizzazione ambientale. E quindi il sindaco di Sant'Ambrogio sul Garigliano Sergio Messore ha proposto la mobilitazione degli amministratori e dei cittadini. Iniziativa recepita dal sindaco Salera e da altri colleghi.

LA PROTESTA

«Ci organizzeremo con i pullman e andremo a manifestare davanti al Parlamento e alla regione Lazio per sollecitare provvedimenti a favore delle nostre industrie». E' stato detto. E comunque il senatore Massimo Ruspandini ha comunicato l'interessamento del ministro Adolfo Urso con delega alle Imprese e del Made in Italy. Sarebbe disposto a venire a Cassino a valutare la situazione di Stellantis. E comunque attende dal sindaco l'ordine del giorno sul caso Stellantis da far esaminare alle Commissioni parlamentari dello sviluppo economico di Camera e Senato. «Dobbiamo fare squadra ha sostenuto Ruspandini - solo così riusciremo ad ottenere qualcosa perché il momento è difficile». Anche i consiglieri regionali Sara Battisti e Daniele Maura hanno ribadito il loro interessamento per il territorio e i lavoratori. La consigliera Battisti ha detto di aver chiesto un consiglio regionale straordinario sul caso Stellantis e un investimento straordinario per sostenere la cartiera. Il consigliere provinciale Gianluca Quadrini, rappresentante dell'Anci, ha sostenuto l'impegno dell'associazione dei Comuni in favore dei due stabilimenti. Il sindaco Salera ha spiegato che la regione deve rilasciare al più presto l'autorizzazione ambientale alla cartiera per evitare la perdita ulteriore delle commesse e la riduzione del personale. «La presenza di Rdm ha aggiunto è importante per i nostri Comuni perché recupera e ricicla carta e cartoni che noi raccogliamo. In questo modo risparmiamo come Comuni sul trasporto in altri siti».E il sindaco di Villa Santa Lucia Capraro: «L'impianto Reno De Medici che unitamente a Stellantis rappresenta un patrimonio economico indispensabile per la sopravvivenza del territorio del cassinate».