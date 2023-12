Stadio del nuoto Frosinone, chiusura scongiurata. «Le famiglie potranno continuare ad utilizzare l'impianto fino ad agosto»

Lo Stadio del Nuoto di Frosinone non chiuderà: lo ha annunciato il sindaco del capoluogo, Riccardo Mastrangeli. È stato raggiunto un accordo grazie al quale le famiglie del capoluogo potranno continuare ad usufruire dell’impianto fino al 31 agosto 2024. La struttura nata per i Mondiali 2009 di nuoto continuerà ad essere gestita dalla Federazione Italiana Nuoto. Da mesi l’amministrazione comunale era al lavoro con la Regione Lazio per scongiurare la chiusura dell’impianto che si trova nella zona del Casaleno.

I rischi erano legati al mancato rinnovo della gestione.

La struttura è stata chiusa dal 23 ottobre per opere di manutenzione a causa di un guasto alla centrale termica. Da un esame della situazione era emerso che su 8 caldaie esistenti, 6 erano state escluse dall’attuale manutentore della piscina in quanto gli scambiatori risultano forati e l’addolcitore non è più funzionante, una caldaia non era più funzionante. Proprio gli interventi di manutenzione avevano portato al blocco del rinnovo della convenzione tra Comune e Fin. Ora la quadra è stato trovata.

Per il delegato allo Sport del Comune di Frosinone, Francesco Pallone, «si garantisce così la continuità dello Stadio del Nuoto che rappresenta, da anni, un punto di riferimento dello sport cittadino».