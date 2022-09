Domenica 4 Settembre 2022, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 10:08

Piove nei corridoi e in alcuni reparti dell'ospedale civile Santissima Trinità di Sora. Piove persino nei pressi delle sale parto e delle sale operatorie. All'indomani della notizia relativa al finanziamento della Regione Lazio di ben 25 milioni di euro per l'edilizia sanitaria ed in particolare per il nosocomio di San Marcano, un'altra tegola si abbatte sulla struttura. Ma è un problema vecchio e stranoto e che purtroppo si verifica ogni qualvolta che in città piove in maniera abbondante. Come avvenuto nelle ultime ore. Le acque meteoriche si sono così infiltrate nel solaio e nei pannelli di copertura con il risultato che dopo pochi minuti ha iniziato a gocciolare abbondantemente all'interno allagando pavimenti e corridoi. Il personale spesso corre ai ripari come può, mettendo secchi e stracci, cercando di asciugare e arieggiare. Da ore sta circolando sui social un video registrato con il cellulare che mostra come dal soffitto cada verso il basso copiosa acqua. L'area interessata è soprattutto quella del primo piano, dalla porta del reparto di Cardiologia fino alle sale operatorie ed alla sala parto. Tutto il corridoio intermedio viene coperto dall'acqua e se accade di notte non c'è nessuno che interviene tempestivamente ed al mattino la situazione è vergognosa oltre che pericolosa per chi cammina. A tutto questo si aggiungono altri fastidiosi problemi come quello delle zanzare.

I LAVORI

Si sta completando l'istallazione delle zanzariere sulle finestre in tutti reparti. I lavori procedono però a rilento e quindi in molte stanze i problemi permangono. In altre non è possibile posizionarle perché ci sono i tubi di sfogo per l'aria condizionata. L'ospedale civile Santissima Trinità di Sora continua quindi essere al centro dell'attenzione con i problemi che non mancano mai. Se da una parte i referenti locali in regione portano avanti una battaglia serrata affinché il nosocomio venga potenziato ed i servizi siano sempre a misura di cittadino, dall'altra i problemi reali dimostrano che c'è ancora molto da fare. Di certo la notizia di ieri dei 25 milioni di euro in arrivo dalla Regione lascia ben sperare anche se in molti hanno commentato con sarcasmo: «Forse, con una cifra tale si sarebbe potuto pensare di realizzare una struttura nuova e al passo con gli standard attuali invece di continuare a mettere toppe senza mai risolvere veramente le criticità dell'ospedale». L'intero progetto finanziato dalla Pisana rientra nella cosiddetta quarta fase dell'ex articolo 20 ed è stato presentato venerdì mattina dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e dal consigliere regionale Loreto Marcelli in conferenza stampa. Si tratta di un investimento dal valore di 415 milioni di euro che riguarda tutte le province del Lazio ed è così ripartito: 240 milioni per il nuovo ospedale di Latina; 33 milioni per il Sant'Eugenio a Roma; 9,3 milioni per il San Giovanni Addolorata a Roma; 25 milioni per l'ospedale di Sora; 10 milioni per il Belcolle di Viterbo; 15 milioni per le Case della Comunità non finanziate dal Pnrr.

Roberta Pugliesi

