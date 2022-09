Sabato 3 Settembre 2022, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 12:30

Pioggia di finanziamenti per l'edilizia sanitaria: per l'ospedale civile Santissima Trinità di Sora sono ben 25 i milioni di euro che la Regione Lazio ha destinato. La notizia è di ieri mattina ed arriva direttamente dalla Pisana ed in particolare dal consigliere regionale Loreto Marcelli che esulta: «Una splendida notizia. Un importantissimo investimento che consentirà al nosocomio della nostra città di rinnovarsi grazie a nuovi interventi. Non era scontato. Per niente. E non è stato facile. Un impegno durato mesi di intenso lavoro, che con l'ufficialità di oggi vede il suo compimento».

L'intero progetto rientra nella cosiddetta quarta fase dell'ex articolo 20 ed è stato presentato ieri mattina con l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato in conferenza stampa. Si tratta di un investimento dal valore di 415 milioni di euro che riguarda tutte le province del Lazio ed è così ripartito: 240 milioni per il nuovo ospedale di Latina; 33 milioni per il Sant'Eugenio a Roma; 9,3 milioni per il San Giovanni Addolorata a Roma; 25 milioni per l'ospedale di Sora; 10 milioni per il Belcolle di Viterbo; 15 milioni per le Case della Comunità non finanziate dal Pnrr. Investimenti attesi da molto tempo, frutto di un impegno costante per la nostra sanità. Un impegno che non si ferma», conclude il Capogruppo M5S. Intanto cresce il Movimento Civico Pro-Ospedale di Sora di cui è entrato a far parte il sindacalista Ivano Alteri: «Il Movimento è nato nel lontano 1995 con uno sguardo attento, propositivo, critico e vivo per i problemi riguardanti l'Ospedale SS Trinità di Sora - dichiara il presidente Floriana Porretta -. Il suo obiettivo è stato, è e sarà quello di fare un focus approfondito sui problemi dell'intero territorio. Sono le persone che ne fanno parte a renderlo attivo ed è per questo che ho chiesto ad Ivano Alteri di aderire. Averlo nel direttivo non è altro che un valore aggiunto».



Alteri saprà sicuramente dare il suo contributo nell'interesse della sanità locale: «Da quando ho conosciuto Floriana e l'attività che svolge non ho potuto che ammirare la sua tenacia nel condurre a concretezza le iniziative, la sua determinazione ad affrontare gli ostacoli, il suo legame affettivo con le persone che versano nel bisogno e di cui si prende cura. La sua azione politica non è mai disgiunta da un coinvolgimento personale del tutto disinteressato e la sua dedizione a favore della povera gente è caratteristica assai rara. Per questo ho accettato molto volentieri la sua proposta, di cui sono intimamente lusingato».

R.Pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA