Sora. Il leader di M5S Giuseppe Conte arriva in città per la campagna elettorale

Lunedì 13 Settembre 2021, 20:43

Giuseppe Conte, sarà a Sora il 24 settembre 2021 dalle ore 15 per sostenere la candidata a Sindaco del Movimento 5 Stelle. Il Presidente Conte sarà accompagnato per le strade di Sora dal Capogruppo alla Regione Lazio Loreto Marcelli e dalla candidata a Sindaco Valeria Di Folco. "E' un vero onore - annuncia il Capogruppo del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio, Loreto Marcelli - avere il nostro Presidente qui a Sora, con il Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana e l'Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale di Stato della Regione Lazio, Roberta Lombardi, per supportare la campagna elettorale della nostra candidata a sindaco, Valeria Di Folco . Insieme al Movimento 5 stelle di Sora abbiamo sin da subito visto nella persona di Giuseppe Conte, il nostro Presidente, la nostra guida così come consideriamo determinante per il Paese il suo, e nostro, progetto politico. Per questo, il 24 settembre, insieme al Presidente Conte, parleremo e ascolteremo, come abbiamo sempre fatto, i cittadini, le loro esigenze e problematiche e daremo loro risposte. Il suo supporto per la nostra candidata e per la sfida che ci attende è un'ulteriore conferma di quanto sia fondamentale per tutti noi del Movimento il bene di Sora e di quanto sia importante rafforzare il legame con il territorio e per questo - conclude il Capogruppo Marcelli - ringrazio Giuseppe Conte per aver accettato il mio invito".