Giovedì 28 Marzo 2024, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 08:58

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà oggi a Frosinone per presiedere un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ministro è atteso in tarda mattinata presso la Prefettura del capoluogo. Una visita annunciata quella di Piantedosi che nei giorni scorsi ha ricevuto al Viminale il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Durante l'incontro il primo cittadino aveva avanzato la proposta di convocare a breve nella città di Frosinone un comitato straordinario per l'ordine pubblico, presieduto proprio dal ministro in persona "affinché i cittadini di Frosinone, in un momento così difficile, ricevano una ulteriore ed importante testimonianza di vicinanza da parte dello Stato" aveva detto Mastrangeli.

Questa riunione straordinaria del Comitato arriva a distanza di diciotto giorni dalla sparatoria avvenuta in via Aldo Moro culminata in un omicidio e tre tentati omicidi. Una vittima e tre i feriti dopo un furibondo litigio ripreso dalle telecamere interne ed esterne. Una la persona arrestata, un 23enne albanese bloccato la sera stessa. Un fatto scioccante per la città anche perché avvenuto in un conosciuto e frequentato bar. Un sabato sera terribile che ha portato alla ribalta i lati oscuri di Frosinone mettendo in discussione la percezione della sicurezza in un luogo pubblico. Un fatto criminale che ha calamitato l'attenzione mediatica sul capoluogo ciociaro e dopo il quale si è svolta una marcia silenziosa per dire "Non restiamo indifferenti".

È la seconda visita a Frosinone nel giro di qualche mese per il ministro Piantedosi ospite lo scorso 29 novembre della Chiesa di San Paolo nel quartiere Cavoni per il 45esimo anniversario della Strage di Patrica ad opera dei terroristi e in cui venne ucciso il giudice Fedele Calvosa. Lo stesso Piantedosi, inoltre, il prossimo 25 aprile conferirà alla Provincia di Frosinone la Medaglia d'oro al merito civile in virtù delle immani sofferenze subite e alla straordinaria resilienza dimostrata in occasione dei tragici avvenimenti che hanno martoriato il territorio durante la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 1943 e 1944.