Siccità, il sindaco di Roccasecca chiede una conferenza dell'ambito territoriale

Il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, ha scritto alla segreteria tecnica dell’Ato 5 per chiedere la convocazione di una conferenza dei sindaci nella quale essere aggiornati sulle condizioni in cui si trovano i bacini che riforniscono il sistema idrico del territorio.

«Purtroppo sono quotidiane le notizie sulla possibile emergenza idrica che, stante la scarsità di precipitazioni, potrebbe investire il nostro paese – spiega il primo cittadino – tanto che il governo sta pensando anche di creare una struttura commissariale. Di fronte a tale situazione non possiamo rimanere inermi, soprattutto noi amministratori che abbiamo il contatto diretto e quotidiano con i cittadini. Per questo sarebbe opportuno che l’ente d’ambito ci informasse circa la disponibilità delle riserve idriche. Andiamo incontro alla stagione della semina, andiamo incontro alla stagione calda, non vorremmo ritrovarci a dover razionare l’acqua».