Si ustiona con il brodino bollente, paura per un bambino a Roccasecca

Incidente domestico, poco dopo le 13.15, nella parte bassa di Roccasecca dove un bambino di 16 mesi è rimasto ustionato con il brodino bollente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, visto le condizioni del piccolo, hanno attivato l’eliambulanza per il trasferimento.

Come avviene in questi casi sono giunti anche i carabinieri della locale stazione assieme ai colleghi della compagnia di Pontecorvo.