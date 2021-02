Spettacolare incidente stradale, nella serata di oggi a Pontecorvo. Teatro del sinistro via Ravano, proprio alle porte del centro urbano della Cittadina Fluviale.

Ad impattare, per cause in via di accertamento, è stata una Fiat Panda e una Fiat Bravo. Subito dopo lo scontro la Bravo si è capovolta proprio sul ciglio della strada. Per fortuna non ci sono stati gravi feriti. I rispettivi conducenti, tuttavia, sono stati trasportati dal 118 al pronto soccoso dell'ospedale di Cassino.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e alcuni volontari della Protezione Civile. Proprio in quel punto, nel 2013, morirono due pontecorvesi, sempre a causa di uno scontro tra due auto.

