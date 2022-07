Schianto mortale con la moto, domani l'ultimo saluto a Davide Martino

Si terranno domani mattina alle ore 9,30 presso la chiesa di San Sosio i funerali di Davide Martino, il 36enne di Arpino deceduto dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Trezzolano, in provincia di Verona.

La salma di Davide giungerà ad Arpino nel pomeriggio di oggi. L’arrivo è previsto per le ore 16, presso la chiesa di San Sosio, dove verrà allestita la camera ardente per la veglia notturna. Domattina le esequie.

“La comunità arpinate piange un altro suo figlio a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Verona – ha detto il sindaco di Arpino Renato Rea - Il giovane Davide, apprezzato da tutti in città per la sua simpatia ed attaccamento ai valori e tradizioni comunitari, lascia nella disperazione i suoi familiari ed amici, sgomenti ed increduli nell'apprendere la tragica notizia. Moltissimi gli attestati di cordoglio anche sui canali social. Uniamoci tutti nella preghiera affinché i Suoi cari possano trovare conforto nel momento più triste della loro vita”.