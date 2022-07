Giovedì 14 Luglio 2022, 07:59 - Ultimo aggiornamento: 08:48



Dilagano i contagi, i ricoveri sono raddoppiati e si continua a morire. Il Covid-19 si fa largo ogni giorno di più in Ciociaria. Nella giornata di ieri ci sono stati 991 casi su 4.134 tamponi e un decesso, si tratta di una donna di 67 anni residente ad Anagni con pregresse patologie.

Mentre i ricoveri sono saliti a 53.

La mappa dei nuovi positivi è stata la seguente: Frosinone 78; Sora 66; Cassino 59; Alatri e Ceccano 54; Ferentino 50; Anagni 47; Veroli 45; Isola del Liri 30; Arce 26; Boville Ernica 24; Paliano 20; Monte San Giovanni Campano 19; Arpino e Ceprano 18; Sant'Elia Fiumerapido 16; Castro dei Volsci, Piglio e Roccasecca 15; Ripi e San Giovanni Incarico 13; Pofi e Torrice 12; Castelliri, Cervaro, Fumone, Piedimonte San Germano e Vallecorsa 10.

LA MAPPA DEGLI HUB

Alla mezzanotte di ieri sono partire le prenotazioni per le quarte dosi agli over 60 della provincia di Frosinone. Non c'è obbligo, ma è fortemente consigliata. Si tratta di quasi 156 mila persone, di cui oltre 125 mila vaccinate, delle quali oltre 4 mila già con quarta dose. L'Asl per venire incontro alle esigenze dei cittadini over 60 e fragili over 12, ha rivisto gli orari, ampliando i turni e garantendo l'accesso agli hub vaccinali in tutti i quattro distretti Aziendali.

I nuovi orari per le quarte dosi sono: ospedale San Benedetto Alatri: lunedì - sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico); ospedale Spaziani Frosinone: lunedì - sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico); ospedale Santissima Trinità Sora: lunedì - sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico); ospedale Santa Scolastica Cassino: lunedì - sabato 14.00-19.00 (solo adulti), Centro vaccinale Cassino: mercoledì 12.00- 16.00, giovedì - venerdì 12.00-14.00 (solo pediatrico); Casa della Salute Pontecorvo: lunedì - sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico. Sono disponibili i vaccini Pfizer, Moderna e Novavax (quest'ultimo presso lo Spaziani di Frosinone e il Santa Scolastica di Cassino). Le modalità di accesso prevedono, per le quarte dosi, la prenotazione sul sito regionale mentre per le prime tre dosi viene mantenuto l'accesso diretto.

Le prime somministrazioni sono in programma a partire da venerdì 15 luglio.

LE AVVERTENZE

«In virtù dell'innalzamento dei contagi, l'appello alla popolazione over 60 e ai soggetti fragili dai 12 anni, è quello di non esitare a ricevere la quarta dose, in modo da riattivare prontamente la risposta immunitaria e proteggere dalle forme gravi i soggetti a rischio per età o fragilità», ha spiegato la dottoressa Calenda. «In questi giorni - ha aggiunto - stiamo registrando anche un incremento delle prime dosi, segno che chi era scettico ha finalmente capito l'importanza del vaccino. Il nostro appello va anche a tutti coloro che non si sono ancora sottoposti ad alcuna dose o che non hanno completato il ciclo base affinché anche loro possano proteggersi dalla patologia. Non vanno dimenticati comunque l'igiene delle mani e l'utilizzo di mascherine FFP2 in caso di permanenza nei luoghi chiusi o di assembramento che, pur non essendo obbligatori, rappresentano una difesa importante ad integrazione della vaccinazione».