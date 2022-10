Fuggono dai carabinieri perché avevano una scacciacani modificata per sparare, due in arresto

Fuggono dai carabinieri perché andavano in giro con una scacciacani modificata in un vera e propria pistola. I m,ilitari dell'Arma della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto due uomini di 23 e 45, originari rispettivamente del sorano e dei Roma, che nella serata di ieri sono stati intercettati ad Atina a bordo di un’auto di grossa cilindrata. I due, alla vista dei militari, hanno cercato di allontanarsi al fine di sottrarsi al controllo ma sono stati immediatamente bloccati. Nell’auto è stata recuperata una pistola che in origine era una “scacciacani” ma dopo essere stata accuratamente modificata è diventata un’arma a tutti gli effetti in di uccidere. I militari, di concerto con la Procura di Cassino, li hanno sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.