San Giovanni Incarico, incendio lambisce la case il sindaco: «E' stato un dispetto»

Un vasto incendio, innescato da tre punti differenti, ha devastato diversi ettari di bosco. Gli inneschi, secondo la ricostruzione, sono stati 5 e tutti in punti differenti. E più precisamente 4 lungo la strada via Vaglie e Giovanni Cedrone e uno sulla strada Madonna della Guardia. Elicotteri e unità di terrà hanno lavorato da venerdì pomeriggio fino alla tarda mattinata di ieri, quando le lingue di fuoco sono state domate.

«Desidero ringraziare tutte le persone che ieri ci hanno immediatamente avvisato perché la tempestività è stata fondamentale. Grazie ai ragazzi della Protezione Civile Comunale, ai Lupi Ciociari ed alla protezione civile di Falvaterra, tutti pronti ad intervenire e salvaguardare le case e i nostri boschi. Ringrazio di vero cuore la Sala Operativa della Regione Lazio che ascoltando le nostre esigenze ha immediatamente attivato l’elicottero nonostante l’orario e l’imbrunire, il suo intervento è stato decisivo», sono state le parole del sindaco di San Giovanni Incarico, Paolo Fallone.

Il quale ha aggiunto: «Faccio una considerazione personale, ieri è stata l’ennesima conferma che gli incendi, da soli, non possono innescarsi. Quello che abbiamo visto è stata l’azione di un miserabile fallito che non merita nessuna considerazione. Però, non mi sarei mai aspettato che chi ama la natura facesse una cosa del genere per mero dispetto per una passione più o meno condivisibile»