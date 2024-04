Roccasecca, scontro tra un'auto e una moto: atterra l'eliambulanza

Scontro tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi, 3 aprile 2024, in via Montello, la strada che conduce a Roccasecca alta. A rimanere ferito il centauro soccorso dal personale del 118 che, per precauzione, ha attivato un elicottero per il trasferimento in un ospedale della capitale. Per fortuna, però, le condizioni dell'uomo non sono gravi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, intervenuti per tutti i rilievi di rito e la gestione del traffico.