Venerdì 5 Agosto 2022, 07:45

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di ieri sulla Ciociaria. Momenti di paura sono stati vissuti in via America Latina a Frosinone, dove una grossa quercia si abbattuta sulle auto. Il traffico è rimasto bloccato per permettere ai vigili del fuoco di tagliare i grossi rami e liberare l'auto, distrutta. All'interno c'era un giovane che è stato miracolato, perchè il tronco si è fermato su una recinzione. Ma quanto accaduto nel Capoluogo non stato l'unico episodio che ha creato disagi. Nella zona di Colfelice i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di alcune abitazioni che, a causa delle forti raffiche di vento, hanno subito danni alle coperture. Tra San Giovanni Incarico e Pontecorvo c'è stata l'interruzione di una strada, con tanti disagi agli automobilisti di passaggio.

E' stata una dura giornata di lavoro per i vigili del fuoco che, nel giro di poco, sono passati da interventi sugli incendi ai soccorsi per il maltempo.

Si tratta di tipici temporali estivi che arrivano all'improvviso con veemenza. Si tratta di attività atmosferiche pericolose perchè spesso sono accompagnate da intensi fenomeni elettrici.