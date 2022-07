Sora-Valcomino: violento temporale: allagamenti, danni alle colture ed incidenti

Un violento temporale si è abbattuto su Sora e in Valle di Comino. Allagamenti in abitazioni, danni nei campi ed incidenti. Sta imperversando su tutto il territorio dal pomeriggio di oggi. Una grandinata ha distrutto ortaggi e frutta nelle campagne. A Sora si registrano allagamenti in diverse abitazioni e lungo le strade dove l'acqua non riesce a defluire, tanto da essere entrata nei negozi. Un fulmine è caduto su un abete che sorge in una delle aiuole nel quartiere popolare di Pontrinio. Da tempo i residenti ne sollecitavano la messa in sicurezza e la potatura. Fortunatamente non ci sono stati feriti; sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Le auto sono state spostate per rimuovere il tronco letteralmente spaccato in due parti. A Casalvieri, invece, un'auto con a bordo una famiglia è uscita fuori strada a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto auto medica ed ambulanza. Fortunatamente per loro sono ferite lievi.

Grandine anche nella zona di Cassino e circostante.