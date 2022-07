Maltempo, danni e disagi tra Cassino, Castrocielo e Piedimonte. Anche due frane

La bomba d'acqua di ieri pomeriggio, unitamente alle avverse condizioni meteo della notte con temprali e fulmini, ha causato danni e disagi nel Cassinate. Nella Città Martire la pioggia intesa ha provocato due movimenti franosi per fortuna di modesta entità, uno in via Cavatelle, un altro in Fonnone, entrambe le strade si trovano nella frazione di Caira. Disagi anche a Castrocielo dove il maltempo (foto sotto) ha creato un po’ di problemi sul territorio. "Fortunatamente - dice il sindaco - siamo intervenuti in tempo con i vigili e la protezione civile, e abbiamo ripristinato in poco tempo la viabilità interrotta". Anche a Piedimonte San Germano i volontari del gruppo di Protezione Civile sono stati impegnati in tutto il territorio comunale per monitorare i danni causati dal maltempo.