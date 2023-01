Venerdì 20 Gennaio 2023, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Saranno tre i nuovi ingressi nel Consiglio provinciale di Frosinone. Gli avvicendamenti avverranno stamane durante la seduta convocata dal neopresidente dell'ente, Luca Di Stefano. È in programma alle 10.30.

Ma oggi non sarà soltanto tempo di surroghe. Di Stefano, infatti, in giornata, firmerà due decreti di nomina: quello con cui affiderà la vicepresidenza di palazzo Iacobucci al sindaco di Colle San Magno, Valentina Cambone, e l'altro per assegnare l'incarico di coordinatore dei lavori d'aula, di presidente dell'assise, al consigliere Gianluca Quadrini. Questi da alcuni giorni è capogruppo di FI, partito in cui è rientrato e che lo schiera candidato alle Regionali. Due investiture già anticipate dal Messaggero e che diventeranno ufficiali. Ad annunciarlo è stato ieri Di Stefano.

All'ordine del giorno di questa mattina figura un solo punto: la sostituzione, tecnicamente surroga, dei consiglieri provinciali Alessandro Rea, Luca Zaccari e Daniele Maura. Erano stati eletti nel dicembre 2021, al termine delle consultazioni riservate agli amministratori comunali, rispettivamente in quota Polo civico, Lega e Fratelli d'Italia.

I primi due, che sedevano anche nel Consiglio comunale di Ferentino, sono decaduti per effetto delle dimissioni di Antonio Pompeo (candidato alla Regione con il Pd) da sindaco della città gigliata con conseguente sospensione del massimo consesso cittadino. Per loro, in sostanza, è venuto meno il requisito per sedere sugli scranni di piazza Gramsci: il primo ruolo è vincolante per il secondo. Così al posto di Rea entrerà Cambone (due anni fa candidata con il Polo civico), mentre a Zaccari (coordinatore dei lavori d'aula uscente) subentrerà il consigliere comunale di Alatri Giuseppe Alessandro Pizzuti (Lega).

La terza surroga, inoltre, si rende necessaria dopo le dimissioni del consigliere Maura. Anche lui è in corsa per le Regionali e avrebbe dovuto lasciare l'ente sovracomunale in caso di elezione alla Pisana. Ha deciso di farlo prima, aprendo la strada al ritorno in Provincia di Stefania Furtivo, consigliere d'opposizione a Pofi. Già eletta a palazzo Iacobucci nel 2019, due anni dopo, in campo con la lista di FdI, non aveva centrato la riconferma.

Di Stefano, che può contare su una maggioranza di sei consiglieri su dodici più il suo voto (due del Pd, Pittiglio e Mosticone, uno di FI, Quadrini, due della Lega, Amata e Pizzuti, uno del Polo civico, Cambone), che potrebbero diventare sette vista l'apertura al dialogo del civico Vacana, conferirà le deleghe dopo le Regionali.