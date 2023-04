Pontecorvo, rinunciano alla gita per il compleanno dell'amica disabile: ricevuti in Comune

Giovedì 27 Aprile 2023, 15:17

Sono stati ricevuti, questa mattina, in comune a Pontecorvo i ragazzi della IVC che, qualche settimana fa, si sono resi protagonisti del gesto esemplare: rinunciare alla gita scolastica per partecipare al compleanno della loro amica disabile. L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Anselmo Rotondo, ha consegnato loro una targa in segno di riconoscimento a nome dell’intera comunità. Ad accompagnare i ragazzi diversi genitori, la dirigente Lucia Cipriano e alcuni docenti. In municipio è giunta anche Alessia Savo, consigliere regionale e presidente della commissione Sanità alla Pisana. “Volevo esserci perché il vostro gesto è stato bellissimo e volevo che arrivasse in Regione: siete stati un esempio”, ha detto il presidente Savo.