Impresa del Frosinone a Trieste contro il Pordenone, domenica la finalissima contro lo Spezia per la promozione in A

Impresa del Frosinone a Trieste contro il Pordenone. I giallazzurri volano in finale con lo Spezia per la promozione in Serie A. La squadra ciociara ha ribaltato il risultato dell'andata ed ha battuto nella semifinale di ritorno il Pordenone 2-0 al "Nereo Rocco" di Trieste. Parte forte il Frosinone che va in vantaggio al 7' con Ciano e raddoppia al 15' con Novakovich. All'andata il Pordenone aveva vinto 1-0 in casa del Frosinone. © RIPRODUZIONE RISERVATA