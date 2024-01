Domenica 14 Gennaio 2024, 09:06

Pagella d'oro a Frosinone. L'aula consiliare ieri mattina ha fatto da palcoscenico per una delle manifestazioni meglio riunisce negli anni dalle varie amministrazioni del capoluogo. Ventiseiesima edizione dellaa Frosinone. L'aula consiliare ieri mattina ha fatto da palcoscenico per una delle manifestazioni meglio riunisce negli anni dalle varie amministrazioni del capoluogo.

Istituita dal comitato "Amici della Pescara" che oltre 25 anni fa con il compianto presidente Lucio La Marra diede il via all'iniziativa, è ormai uno dei punti di riferimenti per il sistema scolastico frusinate, momento di confronto e di verifica per le eccellenze del territorio e punto di stimolo per tutti, dai dirigenti ai docenti fino agli studenti.

«Ha un sapore particolare essere in questa sala consiliare - ha detto il sindaco Mastrangeli - perché siamo nella casa di tutti i cittadini. Celebrando la 26ma edizione dell'iniziativa, non possiamo non ringraziare, i ragazzi, i dirigenti, i docenti e il personale non docente, oltre che le famiglie che, in questo momento certamente non facile, supportano i propri figli nel proprio percorso di studi, spesso affrontando grandi sacrifici».



L'assessore all'istruzione, Valentina Sementilli, ha coordinato la cerimonia ed elogiato le finalità della Pagella d'Oro: «Sono certa - ha detto ai ragazzi - che continuerete, anche in futuro, a costruire con impegno la vostra formazione, condividendo con la collettività i vostri talenti con umiltà».

Presenti all'evento l'assessore Geralico, i consiglieri comunali Iannarilli e Renzi, il dirigente Manchi e la funzionaria Saiardi, insieme ad alcuni componenti del comitato "Amici della Pescara"; Carnevali, Turriziani e il già consigliere comunale Massimo Calicchia. Tra i premi, oltre alla tradizionale pergamena, e un buono in libri, anche un oggetto dell'artista frusinate Gianluca Campoli, presente in sala insieme ai dirigenti dei quattro comprensivi, le professoresse Furlan, Bufalini, Perna, il professor Guglielmi, e suor Giacinta per l'istituto Sant'Agostino.

I PREMIATI

Ecco i premiati: per il Comprensivo I va Mastruccia, Marianna Cattini (Primaria Osteria De Matthaeis) e Francesco Casini (Secondaria di I grado Aldo Moro). Per il Comprensivo II via Puccini, Sildi Pashollari (Primaria La Rinascita) e Federica Lamonica (Secondaria di I grado Pietrobono). Per il Comprensivo III via Fosse Ardeatine, Vasco Bartoli (Primaria Alighieri) e Leonardo Caldaroni (Secondaria di I grado Ex N.Ricciotti). Per il Comprensivo IV viale Tevere, Ludovica Guglielmi (Primaria Cavoni) e Francesco Neglia (Secondaria di I grado Campo Coni). Per la scuola primaria S. Agostino, Francesco Maria Roccatani.Alessandro Andrelli