Lavori alla rete fognaria, divieto di circolazione martedì e mercoledì

Divieto di circolazione e di sosta in corso della Repubblica, a Frosinone, (da intersezione via De Gasperi fino a intersezione via Fratelli Bragaglia) nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 gennaio. L’ordinanza, emessa dalla polizia locale «si è resa necessaria in considerazione della richiesta presentata dall’impresa che sta svolgendo lavori urgenti di manutenzione delle reti fognarie nell’area - si legge in una nota del Comune - il divieto di circolazione e di sosta sarà valido, dunque, per le giornate di martedì e mercoledì, dalle 7 fino al termine dei lavori. I veicoli in sosta vietata saranno rimossi, come indicato da apposita segnaletica stradale».