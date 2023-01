Neve in tutto il Ternano, difficoltà per la circolazione scuole chiuse ad Avigliano Umbro e Montecastrilli

TERNI Da questa notte nevica in buona parte del Ternano, compreso a Terni dove i fiocchi sono diventati copiosI dalle 9 del mattino. Neve a Piediluco, Marmore e in tutta la Valnerina ternana e soprattutto nella zona dell'amerino con scuole chiuse a Montecastrilli ed Avigiano Umbro. Forti disagi per la circolazione in tutto il Ternano.