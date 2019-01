Ultimo aggiornamento: 11:05

Comuni imbiancati in Valcomino, nel Sorano e nel Cassinate. La perturbazione artica che sta attraversando anche il centro Italia da ieri sera ha fatto cadere la prima neve in provincia di Frosinone, nel versante al confine con l’Abruzzo. L’abbassamento delle temperature ha determinato anche qualche problema per la viabilità con la formazione del ghiaccio sulle strade. Per questo da ieri sono in azione i mezzi spargisale. In alcuni Comuni non sono mancati disagi anche per il forte vento di grecale che ha fatto cadere pali delle linee elettriche e telefoniche e alberi in diverse zone: lungo la strada che collega Collepardo con Vico nel Lazio, a Postafibreno, sulla strada che da Sora conduce a Pescasseroli. Situazioni che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.Abbondanti precipitazioni nelle stazioni sciistiche di Campo Staffi e Campo Catino.Per quanta riguarda il capoluogo queste le previsioni della Stazione meteo del Comune:: sereno. Passaggio di nubi provenienti dall'appennino. Coperto sui settori orientali e settentrionali.: 7 ore.: assenti a Frosinone. Neve sui settori orientali e settentrionali della Ciociaria confinanti L'Abruzzo e Molise. Locali fiocchi di neve in sconfinamento su altre località, ma risulteranno di breve durata.: Frosinone sett. collinare:Min +2 (ghiaccio) Max +5( Frosinone ): grecale con accelerazioni rilevanti, specie sui monti.: sereno.Qualche passaggio nuvoloso dall'appennino.: 9 ore.: assenti. Residue nevicate al mattino sui settori orientali e settentrionali.: Frosinone sett. collinare: Min -3 (ghiaccio) Max +5( Frosinone ): grecale con accelerazioni sostenute.