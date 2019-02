Tre abeti sradicati in un parco di Narni Scalo. Interventi a ripetizione dei vigili del fuoco nell’intera provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre abeti sono stati letteralmente sradicati dalla tromba d’aria di questa notte al Parco Donatelli di Narni Scalo. Gli alberi, il più alto sfiorava i venti metri, sono stati sollevati e troncati di netto alla radice, aspetto che indica chiaramente la violenza del vento che ha imperversato per l’intera notte. Il parco è stato precauzionalmente chiuso sino a lunedì prossimo, giorno in cui si prevede che il burian si plachi: la chiusura anche perché il parco stesso ospita altri cento abeti la cui “forma” non è dato valutare. Ma nell’intera provincia c’è stato un susseguirsi di chiamate ai vigili del fuoco ed alla protezione civile. Gli addetti di Asm e Terna sono stati tutta la notte a verificare la situazione delle linee di distribuzione di energia elettrica. Qualche paura in Via Giotto dove un pannello di plexiglass è letteralmente volato atterrando poi sopra le macchine sottostanti.