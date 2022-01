Neve a bassa quota in Ciociaria, primi disagi sulla strada 155 e nuova allerta meteo

Domenica 9 Gennaio 2022, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 16:17

Era stata annunciata ed è arrivata. Da questa mattina 9 gennaio su diversi paesi del nord della provincia di Frosinone sta cadendo la neve - Trevi nel Lazio, Fiuggi, Filettino - più vicine alle località sciistiche di Campocatino e Campo Staffi. Neve anche a quote più basse in altre zone della provincia di Frosinone. Si stanno registrando i primi disagi alla circolazione sulla strada regionale 155 che da Fiuggi scende verso Anagni ed in particolare fino al bivio con Acuto cosi come segnala sui social il servizio di Astralinfomobilità.

«Gli eventi meteorologici nevosi, che stanno imperversano in queste ore, stanno creando i primi disagi ed incidenti in città - cosi il sindaco di Fiuggi Baccarini su facebook - La Polizia Locale, la Protezione Civile e l'ufficio tecnico comunale, che si ringraziano per l'attività in essere, si sono immediatamente attivati e sono operativi per qualsiasi evenienza. Sono prontamente intervenuti sul luogo di alcuni sinistri stradali avvenuti in città, rimuovendo situazioni di pericolo a cose e persone. Legate soprattutto alle estreme difficoltà alla guida di autoveicoli. Sono state giá liberate dalla coltre nevosa il piazzale in zona Monumento, Via Vecchia Fiuggi, la Rampa dell'Hotel Fiuggi Terme, la Rampa in via Cavalieri Templari e la zona del Bar Francesca. Sono in corso le operazioni di pulizia di tutte le ulteriori arterie principali della nostra città. Si invita la cittadinanza ad evitare spostamenti con autoveicoli, solamente per casi di estrema necessità, ed idoneamente attrezzati con catene antineve o pneumatici invernali».

L'allerta neve, a quote superiori ai 400-600 metri, resta per le prossime ore come informa la Protezione Civile del Lazio. Previsti anche venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale. Forti mareggiate lungo le coste esposte.