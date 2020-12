In nove sorpresi in un ristorante del Cassinate, ma il conto della cena dei furbetti è salato: ognuno multato per 400 euro

E' costata cara, degne del menù di uno chef super stellato, la cena per una comitiva di 9 persone che sabato sera è stata sorpresa dai carabinieri in un noto ristorante di Piedimonte San Germano, nel Cassinate, alla faccia delle disposizioni che impongono la chiusura dei locali nell'orario serale. Pensavano che nessuno li avrebbe notati, contavano di farla franca. E invece, all'improvviso, qualcuno ha bussato alla porta del ristorante aperto soltanto per loro. Toc, toc. «Chi è?». «I carabinieri». E le pietanze, che sembravano prelibatissime anche per quel gusto che riservano certe cose clandestine, sono andate di traverso. Tutti i commensali sono stati multati per 400 euro a testa ed è stata proposta la chiusura del ristorante. Una cena, insomma, indimenticabile. Non è poco di questi tempi.

Ultimo aggiornamento: 20:16

