“La terrazza sul Belvedere” parte subito. Il progetto di far tornare il centro storico di Frosinone un luogo di ritrovo verrà anticipato di una settimana rispetto a quanto previsto sino a qualche ora fa.

L’amministrazione comunale non ha perso tempo e ieri, dopo avere esaminato tutte le richieste (ogni esercente ha chiesto 2 stalli) ed escluso tre partecipanti (uno per mancanza di requisiti) e due (quelli di Roma e Cassino) per mancanza di spazi da assegnare (la prelazione l’avevano i titolari di attività del centro storico) ha deciso che già da domani le tre aree riservate all’iniziativa (parte alta di Corso della Repubblica, via Maccari e Largo Turriziani).

Queste tre strade, dal giovedì alla domenica, saranno un’isola pedonale permanente dalle 20,30 all’una di notte. I marciapiedi di Corso della Repubblica dal bar le Terrazze sino all’incrocio di via Maccari e il marciapiede che costeggia l’intero Largo Turriziani saranno occupati da tavoli, sedie e ombrelloni delle attività di ristorazione dei locali del centro. Stessa cosa accadrà in via Maccari dall’incrocio con Corso della Repubblica sino a Largo Turriziani.

Ventuno gli stalli previsti con la quasi totalità di attività che ha chiesto il doppio spazio attiguo per allargare ulteriormente la propria area commerciale garantendo il giusto distanziamento causa Covid 19.

La concessione del suolo pubblico è gratuita e durerà sino al 31 ottobre. Previsti anche gli spazi riservati alle esposizioni artistiche: giovedì sarà possibile ammirare le opere di Rocco Lancia, Gianluca Campoli, Francesco Ratto e del Centro InterArte pubblica e popolare.

Obiettivo dell’amministrazione ridare respiro, dopo la fase di lockdown, alle attività che hanno subito grosse perdite economiche dovute alla chiusura forzata e rivitalizzare quella parte di centro storico del capoluogo che attende un rilancio sia dal punto di vista commerciale che infrastrutturale. A tal proposito dopo la conferma dei fondi da parte del ministero per la riqualificazione anche dei Piloni c’è attesa per la ripartenza dell’ascensore inclinato.

«Frosinone alta è diventata la location di riferimento per lo svago dei giovani provenienti da tutto il circondario -ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - Era necessario mettere a sistema l’offerta commerciale della zona all’interno di un contesto rispettoso delle peculiarità del centro storico, promuovendo, al tempo stesso, una iniziativa che riunisse, anime, sensibilità, sapori, colori, anche sonorità diverse, tutte accomunate però dal desiderio di stare insieme, in sicurezza, in un’area pedonale votata alla frequentazione di più generazioni. La terrazza del belvedere, infatti, è stata pensata dall’amministrazione non solo per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali, attualmente in una fase di ripartenza dopo un periodo di comprensibile difficoltà, ma anche per le famiglie, per i giovani, i single, i bambini, gli anziani che desiderino ritagliarsi qualche momento di socialità, sempre nel rispetto delle normative e delle prescrizioni sanitarie tuttora vigenti».

Orfana quest’anno del teatro tra le porte in piazza Valchera e del festival dei Conservatori a causa del Covid, il Comune non ha rinunciato ad organizzare alcuni spettacoli teatrali ed eventi in piazzale Vittorio Veneto. Ora si sta mettendo a punto il programma che si intende far partire dalla prossima settimana.



