Oggi riaprono i cancelli ai visitatori le Grotte di Pastena, di Collepardo e il Pozzo d’Antullo. Dopo lo stop forzato dovuto al lockdown per l’emergenza Covid, da oggi è possibile tornare a fare un viaggio nel centro della terra per ammirare uno tra gli spettacoli più affascinanti della natura in Ciociaria. Riaprono, infatti, le Grotte di Pastena, di Collepardo e il pozzo d’Antullo. “Gli ingressi agli spazi delle grotte – comunica l’ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi che, oltre alle grotte e al pozzo comprende anche la riserva naturale del lago di Canterno e la riserva naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico - saranno gestiti nel pieno rispetto delle indicazioni in termini di distanziamento sociale previste per i luoghi pubblici al fine di contrastare la diffusione del coronavirus”. Le Grotte di Collepardo, visitate anche dalla Regina d’Italia Margherita di Savoia nel 1904, si aprono sotto l’omonimo paese, noto anche per la Certosa di Trisulti, nel maestoso paesaggio delle gole create dal torrente Fiume, tra alte pareti rocciose e spaventosi dirupi. Vi si accede da un suggestivo passaggio triangolare che si apre sullo spettacolo di una vera e propria “foresta pietrificata” di stalattiti e stalagmiti che si sono formate nel corso dei millenni dal lento stillicidio dell’acqua. Celebri per la loro straordinaria bellezza, e menzionate anche dallo storico Gregorovius, le Grotte di Collepardo conservano anche una notevole importanza scientifica poiché vi sono stati scoperti numerosi reperti di fauna pleistocenica e resti di scheletri umani risalenti all’età del bronzo. Vicino si trova il Pozzo d’Antullo una vera e propria meraviglia della natura, una voragine carsica formatasi per via dello sprofondamento della volta in un’ampia caverna, dalle enormi proporzioni: il diametro superiore misura 140 metri, il perimetro superiore 370 e ha una profondità di 60 metri. Ecco gli orari di apertura: le Grotte di Collepardo sono aperte dalle 11 alle 17:25 (l’orario dell’ultima visita è fissato alle 17), tutti i giorni della settimana; stessi orari per il Pozzo d’Antullo ma solo nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi. Dal 2 novembre fino a fine marzo 2021 i due siti saranno chiusi. Da oggi fino al 1° novembre, dalle 9 alle 19 (ultima visita alle 18), il sabato, domenica e festivi, si possono visitare anche le Grotte di Pastena. Definite in linguaggio tecnico “grotte di attraversamento”, le Grotte di Pastena sono completamente percorribili, ad esclusione del ramo attivo adatto solo agli speleologi più esperti.