Moto sulla strada per Forca d'Acero, raffica di multe della polizia stradale

Controlli straordinari della polizia stradale sulla viabilità. In particolare, nella giornata di domenica, gli agenti hanno effettuato un servizio mirato sulla Strada Regionale 509 tra Sora e Forca D’Acero nei confronti dei numerosi motociclisti che abitualmente, nei fine settimana, si dirigono in Abruzzo spesso creando situazioni di vero pericolo per manovre azzardate ed eccesso di velocità nella conduzione dei potenti motocicli.Sono stati fermati e controllati circa 70 motoveicoli e contestate 56 infrazioni con ritiro di 4 patenti di guida e 8 carte di circolazione, decurtati 144 punti dalla patente. Le infrazioni più numerose hanno riguardato la velocità non commisurata in curva e la manomissione dei dispositivi in genere dei motoveicoli condotti. Numerosi sono stati gli automobilisti che si sono fermati per dimostrare il loro apprezzamento agli operatori per il servizio di controllo in atto.